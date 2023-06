Der Tag hat heute für Christine Bauer bereits um zwei Uhr in der Früh begonnen. Mitten in der Nacht hat sie sich auf den Weg nach Wien gemacht, um dort frische Blumen für ihr Geschäft zu holen. Seit mehr als zehn Jahren betreibt sie in ihrem Wohnort St. Magdalena das Blumen- und Floristikgeschäft "Grüne Laune". Seit einiger Zeit setzt sie dort auf einen 24-Stunden-Shop, ihre Kunden können sich so rund um die Uhr bedienen. Frische Blumensträuße gibt es ebenso wie Topfpflanzen.