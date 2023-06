Vor der Stadtwerke-Hartberg-Halle in Hartberg steht ein Feuerwehrauto mit Hebebühne. Rund herum eine Menschenmenge, die genau beobachtet, was vor sich geht. Doch die Feuerwehrmänner stehen entspannt vor dem rot-weißen Wagen und lächeln. Denn heute sind sie nicht im Einsatz. Stattdessen ist das Feuerwehrauto eine der Attraktionen beim großen Lehrlingssporttag in Hartberg.