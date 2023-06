Locker aus dem Handgelenk. Das trifft's. Nicht nur, wenn es um das Schütteln der Spraydosen geht - der Soundtrack des Graffiti. Locker aus dem Handgelenk, gilt auch für die feinen Linien, die an einer Hausmauer bei Holzbau Hirschböck Schritt für Schritt einen Menschen entstehen lassen. Hier auf einem Kran am Werk: Nychos, seinereits nicht nur ein Meister seines Fachs, sondern auch Hartberger mit Leib, Seele und eben Spraydose. Am Wochenende verwandelte der Künstler, der mittlerweile in Los Angeles lebt, gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen, die aus allen Winkeln dieser Welt anreisten, Hartberg in ein Epizentrum der ausgefallenen Motive.