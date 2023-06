Der Theatherverein "triBühne Hartberg" feierte mit seinem neuen Stück "XXXY: Höchstwahrscheinlich Kriminelle Vorfälle in Schule & Co" in der Aula des Bundeschulzentrums Premiere. Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe junger Detektivinnen, die sich mit einer Reihe krimineller Vorfälle in Hartberg beschäftigen. Dabei geraten sie in Konflikt mit der Clique der "Slays" welche für die Verbrechen verantwortlich sind.