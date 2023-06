Am 21. Juli ist es so weit: mit Roman Weber wird einer der ersten Österreicher beim Tomorrowland Festival in Belgien als DJ auftreten. Mit rund 600.000 Besuchern im letzten Jahr zählt das Festival zu den bekanntesten und größten der Welt. Mit dem Auftritt steht Weber nach zehn Jahren als regelmäßiger Besucher vor einem persönlichen Karrierehöhepunkt. „Alle die mich kennen wissen wie viel mir dieser Auftritt bedeutet, und wie heilig mir dieses Festival ist.“, schwärmt Weber, von dem seiner Ansicht nach „unbeschreiblichen“ Festival. Dass sich diese Möglichkeit nach langem Versuchen und Hoffen endlich ergibt, habe er selbst nicht mehr erwartet. Umso größer ist nun die Freude des 39-jährigen der seit 20 beinahe 20 Jahren als DJ tätig ist.