Unappetitlicher Fund am Mittwochvormittag in einem Waldstück zwischen Hochenegg und Gnies. Unbekannte Täter haben zwischen der Gemeindestraße und dem Verkehrskontrollplatz Ilztal/A2 insgesamt sechs große, schwarze Müllsäcke entsorgt. In den Müllsäcken befanden sich nach Angaben der Polizei Ilz in etwa 150 Kilogramm in Plastik abgepacktes Reh- und Wildschweinfleisch, sowie Hühnerfleisch und Forellen.