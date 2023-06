Schlechte Nachrichten für Pendlerinnen und Pendler ins Burgenland. Am Montag startet die Asfinag die Bauarbeiten an der ersten von zwei zu erneuernden Anschlussstellen auf der A2-Südautobahn im Wechselgebiet. Von 12. Juni bis Ende September wird die Anschlussstelle Lafnitztal inklusive des Zubringers Allhau mit seinen drei Brücken von Grund auf saniert. Diese Bauwerke wurden bereits im Jahr 1984 für den Verkehr freigegeben. Der Verkehr wird ab 19. Juni für die Dauer der Bauarbeiten über die B 50 bis zur Anschlussstelle Hartberg beziehungsweise in die Gegenrichtung bis Pinggau umgeleitet.