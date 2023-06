Die angeschlagene Möbelkette Kika/Leiner wurde - wie berichtet - verkauft. Der neue Eigentümer plant nun, um die restlichen Filialen zu retten, in Österreich 23 von 40 Standorten zu schließen. 1.900 der 3.900 Mitarbeiter sollen gekündigt werden. Auch die Filiale Unterwart ist betroffen. Insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gehen. Das örtliche AMS wurde bisher noch nicht informiert, zeigt sich aber zuversichtlich, was die Unterbringung der Betroffenen in andere Unternehmen betrifft.

Abverkauf startet

Am Standort Oberwart soll der Abverkauf mit reduzierten Preisen ab sofort starten. Für die Mitarbeiter soll es ein Maßnahmenpaket geben, heißt es aus der Kika-Zentrale. "Aktuell warten wir selbst auf Anweisungen und Informationen von oben", erklärt Filialleiter Helmut Kaltenbacher. "Alle meine 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber so gut geschult, dass sie bestimmt sofort in einem anderen Haus unterkommen werden", versucht Kaltenbacher zu beruhigen.

Helmut Kaltenbacher, Filialleiter in Unterwart © Kika

Das AMS Oberwart rechnet mit einem Ansturm an Bewerbungen innerhalb der nächsten beiden Wochen: "Wir sind gerüstet, vertrauen aber darauf, dass alle Ex-Kika-Mitarbeiter einen Job in der Region finden werden. Der Arbeitsmarkt ist aktuell sehr gut und viele heimische Unternehmer suchen Arbeitnehmer aus der Umgebung", berichtet Werner Rauchbauer vom AMS Burgenland.

2000 offene Stellen

2018 war es die Rewe-Group, die gekündigten Möbelhaus-Mitarbeitern ein Auffangnetz bot. Nun ging Spar Österreich als Erstes in die Offensive und bietet allen betroffenen Mitarbeitern ab sofort Jobs an. 2000 Stellen sind österreichweit derzeit offen. Spar Steiermark - zuständig auch für alle Filialen im Südburgenland - könnte einige davon bei sich aufnehmen: „Wir bieten in der Steiermark und im südlichen Burgenland eine Vielfalt an offenen Jobstellen. In unseren Filialen sowie bei unseren selbstständigen Kaufleuten", so Geschäftsführer Christoph Holzer. Auch für einen Start in die Lehre mit August können sich Kurzentschlossene jetzt bewerben.

Spar-Geschäftsführer Christoph Holzer © (c) werner krug