Am Dienstagmorgen, kurz vor 5 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem besonders aufwendigen Einsatz gerufen. Ein mit Holz beladener Lkw war auf der L 413 in Richtung Kaindorf von der Fahrbahn abgekommen, der Auflieger kippte und ein Großteil der Holz-Ladung verteilte sich im angrenzenden Feld. Während der Bergungsarbeiten – der Auflieger wurde unter anderem mithilfe einer Seilwinde und Umlenkrolle gesichert – war die L 413 für vier Stunden gesperrt. Um den Lkw abtransportieren zu können, musste ein Teleskoplader die am Fahrzeug verbliebenen Baumstämme entfernen. Danach wurde das Ladegut auf einen Ersatz-Lkw verfrachtet. Im Einsatz waren 16 Mann der FF Pöllau.