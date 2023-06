In der Pflanzenwelt Langer kann man bald einkaufen, auch wenn geschlossen ist

Die Pflanzenwelt Langer in Fürstenfeld musste ihr Geschäft im Fachmarktzentrum schließen, im Hauptgeschäft kann man bald außerhalb der Öffnungszeiten einkaufen. Ausgebaut hat Elektro Pöltl in Ebersdorf. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.