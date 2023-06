Schlag für die Gastroszene: Hartberger Roko hat zugesperrt

Das Roko am Hartberger Rochusplatz ist zu. Mitte Mai hat der bisherige Pächter die Arbeit an den Nagel gehängt. In wenigen Wochen soll es mit bewährtem Konzept und neuem Betreiber weitergehen. Nach Letzterem wird noch gesucht.