Man will es kaum glauben, aber die Hündinnen Scheila und Akira können es gar nicht erwarten, an den getragenen Socken zu schnüffeln, die ihr Herrchen Klaus Schneider in einem Plastikbeutel bei sich trägt. "Sie wollen einfach nur noch los starten", erklärt ihr Besitzer mit Blick auf das Auto an deren Heckscheibe der Schriftzug "Mantrailing - suchen - retten" steht. So sehen Trainingstage bei dem 62-Jährigen und seinen beiden belgischen Schäferhündinnen aus.