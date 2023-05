Mutter mit zwei Kindern prallte mit Kleinlaster auf Lkw

Auf der A2-Südautobahn in Richtung Graz kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Eine 50-Jährige krachte mit ihrem Kleinlaster in einen Sattelschlepper und wurde verletzt. Die Autobahn war längere Zeit gesperrt.