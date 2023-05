Seit 2009 leitet Bernhard Siegl das gleichnamige Autohaus in Bad Loipersdorf. Nun war es Zeit für eine Veränderung: Mit 1. Juni eröffnet der Oststeirer einen weiteren Standort. "Wir müssen aber noch einige Umbauarbeiten machen, deshalb wird es wohl erst am 15. Juni losgehen", sagt Siegl. Der neue Standort ist in der Loipersdorferstraße in Fürstenfeld, wo sich früher die Lackiererei Mayer befunden hat. Drei Mitarbeiter werden vor Ort in der Spenglerei und Lackiererei arbeiten. Am jetzigen Standort in Loipersdorf bleibt jedoch ebenfalls alles wie gehabt, versichert Siegl. Auch die bestehenden sieben Mitarbeiter werden weiterhin für die Kunden vor Ort sein. Der Grund für die Erweiterung ist die gute Auftragslage. "Wir haben viel Arbeit zurzeit", freut sich Siegl.