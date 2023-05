In den vergangenen Wochen wurden im Bezirk Hartbert-Fürstenfeld zwei trächtige Rehe von Unbekannten getötet und vor Ort einfach liegengelassen. Das erste Tier wurde in einem Waldstück in Kohlgraben gefunden, das zweite auf einer Wiese in Tautendorfberg. Die Jagdveranwortlichen erstatteten daraufhin Anzeige.

Nachdem es sich hier umgangssprachlich um Wilderei handelt - juristisch der „Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht“ - ermittelt die Exekutive. Die Polizeiinspektion Ilz ist zuständig und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059/133-6222.