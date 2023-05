Zu einem kuriosen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf um zwei Uhr früh am Samstag gerufen. "Das Alarmstichwort hieß 'Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der A 2 in Fahrtrichtung Hartberg'", erzählt man bei den Florianijüngern. Am vermeintlichen Unfallort angekommen, stand dort nur eine verletzte Frau. Vom Unfallauto keine Spur.

Nachdem Polizei und Rettung schon vor Ort waren, rückte die Feuerwehr unverrichteter Dinge wieder ab. Wohin der Autolenker gefahren ist, konnte man bei der zuständigen Autobahnpolizei Hartberg nicht sagen. Sein Pkw war auf alle Fälle nur minimal beschädigt. Fakt ist: Er hatte die Frau – zwar nur leicht verletzt, aber dennoch - auf der Autobahn stehen lassen.

"Kommt immer wieder vor"

"Es kommt immer wieder vor, dass Personen im Streit zurückgelassen werden", weiß man bei der Autobahnpolizei. Ob das Samstagnacht in der Nähe von Bad Waltersdorf auch der Fall war, ist unbekannt.