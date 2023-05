In Kaindorf

Alkoholisiert auf die Gegenfahrbahn: Zwei Autos kollidierten schwer

In den frühen Morgenstunden krachte ein 24-Jähriger in Kaindorf frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Die Polizei stellte eine "erhebliche Alkoholisierung" fest. Beide Lenker erlitten Verletzungen.