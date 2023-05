Neues Hotel für Blinde und Sehbehinderte in Stubenberg eröffnet

Mit dem Hotel Garni eröffnet Jufa ein neues Hotel in Stubenberg am See. Dabei handelt es sich um eine kostengünstigere Variante zum bisherigen Angebot vor Ort. Zudem wurde es speziell für blinde und sehbehinderte Menschen eingerichtet.