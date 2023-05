Seine gesamte Kindheit hat Alois Gigler im Hartberger Freibad verbracht. Auch in den vergangenen Jahrzehnten gab es nur wenige Tage im Sommer, an denen er nicht mit seiner Frau Maria für ein paar Stunden zu Fuß ins Freibad gegangen war. Für die Saisonkarten musste er heuer tiefer in die Tasche greifen. Eine Tatsache, die er nicht akzeptieren will und bereits an rechtliche Schritte denkt. "Faktum ist, ich bezahle für eine Leistung, die für alle Verantwortlichen vorab wissentlich nicht erbracht wird", so der Pensionist.