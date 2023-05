ORF-Vorturner der Nation: "Fit mit Philipp" kommt ins Joglland

Philipp Jelinek aus der ORF-Fernsehsendung "Fit mit Philipp" turnt am 17. Juni im Gasthof Orthofer in St. Jakob im Walde gemeinsam mit Oststeirerinnen und Oststeirern. Ein Teil der Einnahmen an diesem Tag geht an den Langlauf-Nachwuchs im Joglland.