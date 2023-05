Martin Fischer ist einer der größten Heumacher in seiner Gegend. Für den Biorinderbauern aus St. Lorenzen am Wechsel bedeutet das getrocknete Gras harte Arbeit, denn die Steigung auf den Hängen beträgt bis zu 50 Prozent. Dennoch: Aus Liebe und vollster Überzeugung macht er diese Arbeit für seine Tiere. "Das Heu besteht aus verschiedenen Gräsern, Wiesenkräutern und Klee. Das ist die reine Energie für unsere Kühe. Damit spart man sich Kraftfutter und es tut auch der Gesundheit der Tiere gut", so der Biobauer. Ein Futter, das auch Kuh Esther täglich aufgetischt bekommt.

Herdebuch

Die Familie hat derzeit allen Grund zur Freude: Mit der zwölfjährigen Kuh Esther ist nun das fünfte Tier im Stall auf ein Rekordlevel aufgestiegen, der im Biosektor nicht alltäglich scheint: "100.000-Kilogramm-Milch-Lebensleistung – und das zum fünften Mal, das macht mich sehr stolz", so Fischer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Esther ist eine Fleckviehkuh, sehr ruhig im Charakter und zuverlässig, was die Milchleistung betreffe.

In Summe entspricht die Menge von 100.000 Kilogramm Milch in etwa dem Fassungsvermögen von drei Milchtanklastern. "Jedoch ist Esther keine typische Hochleistungskuh, denn die werden gar nicht so alt. Bei uns in St. Lorenzen hingegen erleben die Kühe auch den Lebensabend und verfügen dennoch über eine beachtliche Fitness", erklärt Fischer.

Um die Marke von 100.000 Litern letztlich wirklich zu knacken, spielen neben den genetischen Voraussetzungen vor allem die fachkundige Betreuung der Tiere und die tiergerechte Fütterung eine wesentliche Rolle. Zudem sei die Bewegung und somit der Muskelaufbau von großer Bedeutung. Im großzügig angelegten Laufstall der Familie haben die Tiere ein tägliches Bewegungsprogramm. Neben dem Einmaleins des Kuhkomforts – von gummierten Laufflächen über Stroheinstreu bis hin zu Bürsten – ist der Züchterfamilie auch die penible Liegeboxenpflege mit ständig frischer Einstreu in den Einzelbuchten ein besonderes Anliegen.

Weltrekord-Bezirk

Die durchschnittliche Lebensleistung einer Kuh in Österreich liegt bei rund 28.000 Liter Milch beziehungsweise bei durchschnittlich 20 Liter Frischmilch pro Tag – Hochleistungskühe geben jedoch weit mehr. Zuletzt hat mit Erle übrigens auch eine Milchkuh aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld für internationales Aufsehen gesorgt: 200.000 Kilo Milch – keine andere Fleckviehkuh weltweit hat in ihrem Leben mehr geleistet als das Tier von Maria und Bernhard Schirnhofer aus Grafendorf.