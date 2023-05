Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern begeben sich wieder auf das Liebesabenteuer ihres Lebens und stellen sich ab 31. Mai dem ATV-Publikum vor: Zum 20. Mal schon geht der Privatsender mit heimischen Landwirtinnen und Landwirten auf Partnersuche – meist finden die Kandidatinnen und Kandidaten auch ihre große Liebe, wie zuletzt Martin Mais aus Gillersdorf (wir berichteten).

Adrenalinkick

Gerade einmal 20 Jahre alt und 1,95 Meter groß ist Florian schon auf der Suche nach der Liebe fürs Leben. Zusammen mit seiner Familie bewirtschaftet er einen Weinbauernhof in St. Johann bei Herberstein und hilft, wann immer er kann, auf dem Hof mit. Mit 15 Jahren durfte er zum ersten Mal allein auf einer Veranstaltung die Produkte seiner Familie präsentieren und brennt seither für den Betrieb. Abseits des Familienhofs ist mit Florian der Adrenalinkick garantiert, etwa beim Klettern ohne Sicherung in Schweden. Wenn "Flo" von seiner Traumfrau spricht: "Dann hab' ich eher kein Bild vor Augen, sondern wichtige Charaktereigenschaften, wie beispielsweise Intelligenz, Humor und Diskussionsfreude", erklärt der Jungbauer.

Lukas schraubt in seiner Freizeit gerne an seinem Van © (c) ERNST KAINERSTORFER



Auch Lukas aus Flattendorf sucht in der neuen Staffel sein großes Liebesglück: Was seine Familienplanung angeht, sieht der Kernölbauer aber zwei Optionen: Entweder er findet jetzt eine Frau, die ihn umhaut oder er tourt in den kommenden Jahren mit seinem selbstgebastelten Van durch Europa. Auch seine Zukünftige sollte abenteuerlustig und spontan sein, denn Lukas packt auch gut und gerne von einer auf die andere Sekunde seinen Koffer für eine Reise.

Die Kunst des Flirtens

"Beim Flirten hab ich keine Taktik, ich rede einfach drauf los", lacht der Oststeirer. Lukas betreibt mit seiner Familie einen Ackerbaubetrieb mit sieben Hektar Wald, 15 Hektar Ackerland und einer Schweinemast. Das selbst produzierte Kürbiskernöl gehört zu seinen Spezialitäten. Außerdem vermietet die Familie Ferienwohnungen und bieten Urlaub am Bauernhof an. "Die Teilnahme an der TV-Show ist natürlich eine kleine Herausforderung, ich rechne schon damit, im Ort plötzlich darauf angesprochen zu werden", lacht der Landwirt.

Zu sehen sind die beiden Teilnehmer in den zwei Vorstellungsfolgen am 31. Mai und 7. Juni um 20.15 Uhr auf ATV. Danach folgen traditionellerweise die Hofwochen, bei denen die Bewerberinnen dann auch auf den Höfen mitarbeiten müssen.