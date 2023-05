Drei Tage frei, vier Tage arbeiten. Was in Großbritannien in einem Pilotversuch bereits seit Juni getestet wird, wünschen sich auch hierzulande immer mehr Menschen. Jeder zweite Österreicher würde eine gesetzlich verankerte Wahlmöglichkeit der 4-Tage-Woche begrüßen, so eine Umfrage vom Statistikportal "Statista".