Seit Monaten herrscht Ratlosigkeit wegen eines Bibers, der im Angerbach in Neudau für Ärger sorgt. Denn durch seinen Damm hat sich der kleine Bach inzwischen zu seiner dreifachen Größe ausgebreitet. Dadurch ist eine große Eiche, die ursprünglich am Bachrand stand, inzwischen in dei Mitte des Gewässers gerückt. Das Problem dabei: Da der Baum nun ständig unter Wasser steht, droht er zu fallen. Die Gefahr, dass er dadurch unkontrolliert auf die Straße fallen und damit für vorbeifahrende Autofahrer gefährlich werden könnte, ist groß.