Gegen 19.15 Uhr schlug am Montag ein Blitz in ein Wohnhaus in Bierbaum an der Safen ein. Kurz darauf krachte es erneut und ein weiterer Blitz traf die neben dem Haus befindliche Scheune, die sofort zu brennen begann. Die Feuerwehren Bierbaum an der Safen, Bad Blumau und Fürstenfeld rückten aus, um den Brand zu löschen.