Szenenwechsel in der Gastroszene: Nach zehn Jahren schließt Alexander Wieser seine Café-Bar Bottega an der Hartberger Ressavarstraße und eröffnet im Schloss Hartberg sein neues Restaurant. Zum ersten Mal aufgetischt wird im "Bottega im Schloss" am 21. Juni. In der Café-Bar, die sich im Ärztezentrum befindet, ist hingegen an diesem Wochenende zum letzten Mal Sperrstunde.