Im Jänner des vergangenen Jahres öffnete im LKH Hartberg nach jahrelangem Ringen eine neue Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie, um die Versorgung der Jüngsten im süd- und oststeirischen Raum in diesem Bereich zu verbessern. An der Spitze dieser dislozierten Ambulanz stand Kinder- und Jugendpsychiater Thomas Trabi, der auch Ausbildungsoberarzt an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Graz war.