Wenn der Stich vor dem Zeckenbiss zu teuer wird: "Überall wird man dazu aufgefordert, sich gegen FSME impfen zu lassen, aber unterstützt wird man dabei nicht", ärgert sich ein Pensionist aus Hartberg. Grund für seinen Unmut: An der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld gibt es heuer aus personellen Gründen keine weitere Zeckenschutzimpfaktion mehr. Statt den vergünstigten 19 Euro an der BH müsse man nun für die FSME-Impfung beim Arzt tiefer in die Geldtasche greifen.