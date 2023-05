Mit "De Hetz moch i mit, Burschn" reagierte Martin aus Gillersdorf, nachdem ihn seine besten Freunde im Vorjahr bei der ATV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" angemeldet hatten. Unzählige Kandidatinnen hatten sich beworben, fünf Fernsehsendungen wurden am Hof des Oststeirers gedreht – nun hat der Forstwirt offenbar seine Liebe des Lebens gefunden. "Sie ist die richtige Frau für den Hof", freut sich der Bauer.

Viele Bewerberinnen

Anfangs hatte es nicht so richtig klappen wollen: Die eine war ihm zu überdreht, die andere zu leise. Andere wiederum konnten dann doch wenig mit einer Landwirtschaft anfangen und "eine freute sich mehr über die Kamerapräsenz als über die gemeinsame Zeit bei mir am Hof", erinnert sich Landwirt Martin Mais an seine Teilnahme bei Bauer sucht Frau und an die Suche nach der richtigen Freundin.

Martin und seine Freundin Sabine aus dem Südburgenland © kk

"Ehrlich gesagt hatte ich die Suche schon wieder aufgegeben", meint der 33-Jährige. Doch plötzlich kam auf Facebook eine Nachricht: "Du bist Single, ich bin Single: Warum probieren wir es nicht einfach miteinander", erinnert sich Mais und schmunzelt über die direkte Nachricht. "Ja, warum denn nicht, dachte ich und plötzlich stand Sabine vor mir", freut sich der Oststeirer. "Das Lustige daran: Sie kommt direkt aus der Nachbarschaft, zehn Minuten von mir entfernt. So klein ist also die Welt", lacht Mais.

Neue Staffel

Mit seiner Sabine möchte der Bauer nun tatsächlich seine Zukunft planen: "Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, wollen Familie und vielleicht auch bald zusammenziehen", verrät der Landwirt. Übrigens: Martin Mais ist nicht der einzige Oststeirer, der im TV nach der großen Liebe sucht: Bei der kommenden 20. Staffel der Kuppelshow finden sich wieder zwei Landwirte aus der Region. Start ist am 31. Mai.