Es begann ganz harmlos mit einem Gespräch über den überfüllten Postkasten und endete mit einem Hundebiss und einer Hauttransplantation. Der Hund des Angeklagten, ein Staffordshire Bullterrier-Labrador-Mix, attackierte die Nachbarin seines Herrchens und fügte der älteren Dame eine so schwere Bisswunde am Unterarm zu, dass ihr ein Stück Haut aus der Oberarminnenseite transplantiert werden musste. "Ich habe mit dieser Attacke nicht gerechnet", so der Angeklagte, der den Hund kurz zuvor aus dem Tierheim zu sich geholt hatte. Ein Neubeginn mit seiner kleinen Familie sollte es für den mehrfach Vorbestraften werden.