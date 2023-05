Firma zog Großauftrag an Land und nimmt neue Mitarbeiter auf

Einen Großauftrag im Bereich der Umwelttechnik gab es für die Firma Paugger aus Burgau, in Schönau feierte die "RGT Garten Landschafts- und Sportplatzbau GmbH" Jubiläum. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.