Der Treffer von Mamadou Sangare zum verdienten Arbeitssieg gegen Altach ließ einen zentnerschweren Stein von den Schultern der großen TSV-Hartberg-Familie fallen. Nach dem Schlusspfiff in Vorarlberg tanzten nicht nur die Spieler einen Freudentango auf dem grünen Rasen, auch zu Hause in Hartberg gab es ein befreites Durchatmen. Damit steht drei Runden vor Schluss der Verbleib der Blau-Weißen in der Bundesliga fest.