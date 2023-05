Gar nicht so einfach, all die Stärken des eigenen Unternehmens in zwei Minuten Redezeit zu packen. Matthias und Stephan Wiesenhofer haben es trotzdem gewagt. Die Dritte im "Goldblatt"-Bunde, Melanie Zanter, Mit-Gründerin und Lebensgefährtin von Matthias Wiesenhofer, drückte hinter den Kulissen die Daumen.

Am Dienstag, 16. Mai (20.15 Uhr, Puls4) sind die beiden Brüder schließlich mit dem Start-Up "Goldblatt", das vegane Bio-Spezialitäten anbietet, in der TV-Show "2 Minuten, 2 Millionen" zu sehen. Es gilt, die prominenten Jury-Mitglieder wie Barbara Meier, Katharina Schneider, Peter Haselsteiner, Heinrich Prokop, Christian Jäger und Daniel Zech zu überzeugen.

Aufzeichnung Mitte Jänner

"Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits Mitte Jänner", verrät Matthias Wiesenhofer am Rande einer Design-Messe auf Schloss Grafenegg. Zu viel dürfe er nicht verraten, so der 34-Jährige. "Aber, was ich sagen kann, ist, dass wir zufrieden sind, wie es gelaufen ist."

Kein Wunder, denn auch abseits der TV-Bühne ist "Goldblatt" in aller Munde - wurde doch die vegane Gänseleberpastete "Schnattergans" vor Kurzem mit dem "Vegan Food Award 2023" der Tierschutzoragnisation Peta ausgezeichnet. Und auch das pflanzliche Bratlfett konnte überzeugen - es belegte beim Speck-Kaiser den dritten Platz.