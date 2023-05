Böses Erwachen in Pöllau: Neuer Bürgermeister entdeckte offenes Landesdarlehen

In der Marktgemeinde Pöllau ist noch ein Landesdarlehen in der Höhe von 508.000 Euro aus dem Jahr 2003 offen. In den nächsten Jahren wolle man dafür Geld beiseitelegen, so Bürgermeister Josef Pfeifer.