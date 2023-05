Word-Programm und mehr, Zehn-Finger-System am Computer, alltägliche Büroarbeiten - das kann Nadine Griesbach alles: Weder der Rollstuhl, in dem sie sitzt, noch ihre Lernschwäche würde sie daran hindern, in einem Büro arbeiten zu können. Nur bekomme sie keine Chance, sich in der Arbeitswelt zu beweisen, erzählt die 27-jährige Oststeirerin.