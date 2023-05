Gegen das Wetter ist auch Bademeister Andreas Rindler aus Fürstenfeld machtlos. In seinem Freibad herrscht immer noch „tote (Bade-)Hose“. Der Grund: Hier werden nach den Wintermonaten jedes Jahr bis zu 100.000 Euro in die Anlage gesteckt. Seit einigen Wochen wird vor Ort an einem neuen Kinderspielplatz gearbeitet und alle Becken doppelt gereinigt. Hinzukommt eine neue 80-Kilowatt-Photovoltaikanlage, die in den kommenden Tagen auf den Dächern montiert wird.