Bergwacht und Naturschutzbund steigen auf die Barrikaden: Just wenige Monate vor dem Start der Landesausstellung in Herberstein, die sich mit Biodiversität und der Vielfalt des Lebens beschäftigt, soll auf dem Areal rund um das Schloss baulich massiv in Naturschutzgebiete eingegriffen worden sein. Ein Rundweg wurde offenbar ohne Absprache mit Naturschutzexperten, Behörden und Ausstellungsverantwortlichen (UMJ) in Auftrag gegeben. Herberstein-Geschäftsführer Max Herberstein wurde bereits zu einer Geldstrafe verurteilt, das Land prüft eine Wiederbepflanzung einer seltenen Primelart.