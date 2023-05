Dass bei ihnen auch Fleischtiger schwach werden, beweist die Reservierungsliste ihres veganen Buschenschanks "Goldplatzl" am Sonntagsberg in Bad Waltersdorf, wo unter anderem Köstlichkeiten wie "Beet Tartar" kredenzt werden. "Bei uns finden sich alle etwas. Es kommen auch alle", sagt Geschäftsführer Matthias Wiesenhofer in der leeren Eingangshalle - die Ruhe nach dem (An)sturm. Doch auch abseits des Goldplatzls ist das Trio, das sich aus den Brüdern Matthias und Stephan Wiesenhofer sowie Melanie Zanter zusammensetzt, mehr als umtriebig.