Das Dixie- und Swingfestival kehrt im Sommer in die Region zurück – zumindest teilweise. Brach Veranstalter Johannes Hödl im Vorjahr überraschend mit Fürstenfeld und verlegte das Festival kurzerhand nach Weiz, erklingen heuer Teile der Musik in Ilz. Das freut Bürgermeister Stefan Wilhelm: "Mit dem Dixie- und Swingfestival unterstreichen wir die Vielfalt in unserer Gemeinde." Am 7. und 8. August bildet der Ort den Mittelpunkt des neuntägigen Festivals. In Zusammenarbeit mit der Musikschule Ilz soll an diesen Tagen erstmalig ein Workshop für traditionelle Jazzmusik mit anschließendem Abschlusskonzert stattfinden.