Max Hofer testet in Greinbach Batterien für die Elektromobilität

Max Hofer eröffnet "Green Testing Lab" in Greinbach, bald fertig ist der Bau des RKP IT-Solutions Headquarter und Alpencloud Rechenzentrums in Schildbach. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.