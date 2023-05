Um 23:15 Uhr am gestrigen Freitag lenkte ein aus dem Bezirk Weiz stammende Pkw-Lenker seinen Wagen auf der LB 50 aus Richtung A2 kommend in Richtung Stadtzentrum Hartberg. Im Baustellenbereich an der Kreuzung LB50/Eggendorferstrasse geriet er ins Schleudern, verschob eine Betonleitwand und stürzte in die Grube der in Bau befindlichen Straßenunterführung.