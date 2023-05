Die Geschichte von Elena Gmeiner ist nicht einzigartig, aber besonders. Mehr als zehn Jahre lang arbeitete sie als Putzfrau. Ohne Aussicht auf einen Berufswechsel, trotz Studium samt Bachelor- und Master-Abschluss in ihrer Heimat, der ehemaligen Sowjetunion. Die 40-Jährige wollte nur eine Chance, die sie jahrelang nicht bekam. So wie ihr geht es vielen, die ihre Heimat verlassen und in Österreich Fuß fassen wollen, dabei aber auf Hürden stoßen.