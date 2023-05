Harte Zeiten und schwere Schicksalsschläge erlebte Otmar Breineder bereits in jungen Jahren. "Als meine Mutter starb, war ich erst neun Jahre alt, mit 14 verlor ich meinen Vater, er ist im Krieg gefallen", erzählt Breineder mit viel Traurigkeit in seiner Stimme. Auch dass sein Elternhaus im Krieg abgebrannt sei und es für ihn sehr schwere Zeiten waren, verrät der rüstige Jubilar.

"Endlich war ich wieder glücklich"

In seinem Heimatort St. Lorenzen am Wechsel traf der Kraftfahrer aber auch seine große Liebe. "Meine Agnes kam als Verkäuferin von Waldbach nach St. Lorenzen, so habe ich sie auch kennengelernt". Ein Lichtblick nach den vielen schweren Jahren: "Endlich war ich wieder glücklich, sogar sehr glücklich", schmunzelt er.

Pfarrer Augustin Sobl traute die beiden

Bald darauf stand fest, dass er und seine Agnes gemeinsam durchs Leben gehen und heiraten wollen. Im Alter von 23 bzw. 22 Jahren wurde das Brautpaar von Pfarrer Augustin Sobl in der Pfarrkirche St. Lorenzen/W. getraut. 70 Jahre später feiern sie Gnadenhochzeit und sind gemeinsam noch immer glücklich. Aber noch eine Besonderheit vereint die beiden: Das Jubelpaar feiert am selben Tag Geburtstag: "Wir haben beide am 15. November Geburtstag, nur bin ich um ein Jahr älter als Agnes", freut sich Otmar.

Neue Heimat in Riegersbach

In Riegersbach, einem Ortsteil von Vorau, kauften sich die beiden ein Grundstück und errichteten mit viel Ehrgeiz und Fleiß ein Haus. Dort wuchsen auch die beiden gemeinsamen Kinder, eine Tochter und ein Sohn, auf. Noch heute lebt das rüstige Paar in ihrem Zuhause. Liebevoll umsorgt werden die Eltern von ihrer Tochter und dem Schwiegersohn. Der gemeinsame Sohn lebt mit seiner Familie hingegen in Vorau. "Unsere Kinder und Enkelkinder sind sehr brav und wir sind glücklich", erzählt das glückliche Paar stolz.

Zum besonderen Jubiläum gratulierten Landtagsabgeordneter Hubert Lang seitens des Landes Steiermark sowie Bürgermeister Patriz Rechberger und Vizebürgermeister Erich Kager seitens der Marktgemeinde Vorau. Sie alle überbrachten dem Jubelpaar Glück- und Segenswünsche.

Hier geht es zu den Brautpaaren der Oststeiermark!