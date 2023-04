Der Titel passt: So vielfältig wie das Leben ist, so vielfältig präsentiert sich auch die diesjährige Steiermark Schau, die am Samstag, 29. April, in der Tierwelt Herberstein offiziell eröffnet wird. Vom modernen, außen komplett verspiegelten, mobilen Pavillon über einen originellen Aussichtsturm mit pinkem "Hut" bis hin zum detaillierten und detailverliebten Haus der Biodiversität in einer mehr als 400 Jahre alten Tenne - unter dem Motto "Vielfalt des Lebens" wird in den nächsten sechs Monaten viel geboten.