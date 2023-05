Drei Monate lang haben sich Klara und Kevin nur in der virtuellen Welt getroffen und ausgetauscht, bevor es endlich auch zu einem persönlichen Kennenlernen kam. Auf dieses eine Treffen folgten noch weitere und bald stand fest, dass aus Bekanntschaft Liebe geworden war.

Nach sieben Jahren im siebten Himmel

Sieben Jahre hat es gedauert, bis die große Liebe auch amtlich ihr Siegel bekam. "Wir haben voriges Jahr im August am Standesamt in Hartberg den Bund der Ehe geschlossen", erzählt und das Paar aus St. Jakob im Walde. "Mit dabei waren die Familie und enge Freunde".

Kinder bereichern die Familie

"Kevin ist beruflich Maler und ich bin bei den Kindern zu Hause", erzählt Klara von ihrem Alltag. Leonie, Leon und Louis sorgen für Abwechslung und bringen viel Freude in das Familienleben. "Louis ist erst zwei Monate alt und braucht natürlich noch mehr Aufmerksamkeit", so die Mama. "An den Wochenenden sind wir mit den Kindern aber viel unterwegs und verbringen Zeit bei Freunden und Familie".

Klara lebt schon seit zehn Jahren in Österreich - durch ihre große Liebe Kevin ist nun seit sechs Jahren St. Jakob im Walde die neue Heimat der Braut.

Hier geht es zu den Brautpaaren der Oststeiermark!