Model und Schauspielerin Barbara Meier schritt an den wichtigsten Stellen bloß mit zarten Blüten bedeckt über den Roten Teppich bei der Romy-Gala am Samstag, die frisch verlobte ORF-Moderatorin Kristina Inhof in einem beigen "dekonstruierten Rüschenrock", Karoline Rath-Zobernig setzte auf die Modefarbe des Jahres Magenta und auch die österreichische Bloggerin Irina hp vertraute auf das Design der gebürtigen Hartbergerin Eva Poleschinski. Was die Designerin in Kindheit und Jugend in Hartberg geprägt hat, lesen Sie hier.