Glücklicher könnten die Spieler der TSV-Hartberg-Volleyballmannschaft wohl nicht sein: Die Oststeirer siegten am Donnerstag eindrucksvoll mit einem 3:0 gegen die sportliche Konkurrenz aus Ried in der ausverkauften Hartberg-Halle und katapultieren sich auf den dritten Stockerlplatz im Bundesliga-Finale. "Ein absoluter Meilenstein für den Verein, nie war ich stolzer", freut sich TSV-Trainer Markus Hirczy.

Eine neue Ära

Immer noch zeigt sich das Team emotional: Nach der Siegerehrung ging es für die Mannschaft direkt in die Hartberger Innenstadt. "Dort haben wir durchgefeiert und die Party dauert immer noch an", lacht der Trainer Freitagnachmittag. "Ich habe schon viele Cup-Erfolge erlebt, aber eine Bundesliga-Medaille ist die größte Errungenschaft überhaupt. Wir haben Vereinsgeschichte geschrieben, ein neues Zeitalter ist angebrochen!"

Heimsieg für die Hartberger Volleyball-Mannschaft © TSV

"Gehofft haben es viele, wirklich erwartet die wenigsten", meint Geschäftsführer Markus Gaugl. "Diese Saison war außergewöhnlich und wir alle nehmen sehr viele positive Erinnerungen mit. Das motiviert uns für die kommenden Aufgaben und Spiele!" Den Erfolg genießt nun die ganze Mannschaft und möchte vorerst einmal nur am Party-Ball bleiben: "Das gesamte Wochenende über wird im Verein ausgiebig gefeiert, nur gefeiert. Auch über einen gemeinsamen Mannschaftsurlaub und ein großes Fest für unsere Familien im heurigen Sommer haben wir schon nachgedacht", verrät Markus Hirczy.

Die Spieler beim Feiern in Hartberg © TSV

Fans und Familien

Dankbar zeigt sich das Team auch gegenüber ihren Fans, Gönnern und Wegbegleitern: "Solche Erfolge sind nur möglich, wenn die Region und ein Vereinsgeist dahinter steckt. Der TSV ist ein guter Nährboden für heimischen Nachwuchssport", so Gaugl.

Der Hartberger Volleyballverein wurde 1985 als Sektion des TSV Hartberg gegründet. Schon von Anfang an setzten die Funktionäre den Schwerpunkt auf eine breite Nachwuchsarbeit, um die Kampfmannschaften mit jungen Spielern aus den eigenen Nachwuchsteams besetzen zu können. Im Laufe der Jahre konnte sich der TSV Hartberg in der Steiermark positionieren. Das Herrenteam schaffte 1997 den Aufstieg in die 1. Bundesliga, das Damenteam folgte 2004.