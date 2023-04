Ein finaler Zivil-Prozess steht der Stadtgemeinde Fürstenfeld am Mittwoch ins Haus. Im Grazer Zivillandesgericht wird nach einer Klage durch Wilhelm Göber, aktuell Abteilungsleiter für Recht und Sicherheit in der Gemeinde, entschieden, ob dessen Abberufung als Stadtamtsdirektor vor etwas mehr als einem Jahr rechtswidrig gewesen war. Der 53-Jährige will für "mehr Gerechtigkeit" kämpfen und für eine Wiedereinsetzung in seinen Tätigkeitsbereich.