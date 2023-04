Montag, 9.25 Uhr vor der Tierwelt Herberstein: Man könnte es die Ruhe vor dem Sturm nennen, denn noch mischen sich keine Piep- oder Schweißgeräusche unters Vogelgezwitscher. Nur ab und zu wendet ein Auto quietschend - nicht alle haben die Umleitung über Kaindorf und Kaibing rechtzeitig bemerkt. Montagmorgen-Stimmung. Aber auch hinter der Absperrung liegt bei den ersten Anwesenden so etwas wie nervöse Anspannung in der Luft. In nur wenigen Stunden soll die Brücke bei der Tierwelt Herberstein versetzt werden. Sie soll in Zukunft die Besucherinnen und Besucher sowie Radfahrerinnen und Radfahrer sicher über die L409 bringen. Doch zuerst muss sie selbst erst einmal sicher ihr Ziel erreichen.