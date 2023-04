Auto landete verkehrt im Bach, Fahrer befreite sich selbst

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Sonntagabend in Großsteinbach. Ein Mann war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und landete am Dach liegend in einem Bach. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Fahrzeug leer, wie sich der Fahrer befreit hat, ist unklar.